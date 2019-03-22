Из-за взрыва на китайском химзаводе пострадали более 600 человек

Мощный взрыв на химзаводе в китайской провинции Цзянсу унес жизни 47 человек. Об этом сообщает Reuters.

640 пострадавших находятся в больницах, 32 из них в тяжелом состоянии. После взрыва здание охватил пожар, который перекинулся на соседние заводы. Взрывной волной выбило окна близлежащих домов и школ.

Взрыв прогремел днем 21 марта. Первоначально сообщалось о шести погибших и нескольких десятках пострадавших.

Завод по производству удобрений Chenjiagang Tianjiayi был открыт в Яньчэне в 2007 году.С владельцев комбината ранее неоднократно взыскивали штрафы за негативное воздействие на окружающую среду и нарушение правил техники безопасности.

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