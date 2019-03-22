Полиция застрелила сбивавшего прохожих водителя в Китае

Мужчина умышленно въехал в толпу в китайской провинции Хубэй. Шесть человек погибли, еще семь ранены. Полиция застрелила злоумышленника. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает Express.

Инцидент произошел около шести утра по местному времени в городе Цзаоян. Местные жители сообщили в правоохранительные органы, что неизвестный сбивает прохожих на одной из улиц.

Пострадавших доставили в больницу. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В конце января в Китае казнили водителя. 12 сентября прошлого года 54-летний Ян въехал на своем автомобиле Land Rover SUV красного цвета в толпу на площади в городе Хэнъян. После этого он вышел из машины и напал с ножом на прохожих. Всего в результате происшествия погибли 15 человек, 43 пострадали. Как тогда сообщили в полиции, у мужчины уже были проблемы с законом. О его мотивах ничего не сообщалось.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!