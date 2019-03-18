Жертву теракта в Новой Зеландии посмертно наградят за подвиг

Гражданина Пакистана, погибшего при попытке обезоружить террориста в Новой Зеландии, посмертно наградят за мужество. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан в Twitter-аккаунте.

«Пакистан гордится Мианом Наимом Рашидом, который погиб, когда пытался остановить белого террориста расистских взглядов. Он будет награжден государственной наградой благодаря своему мужеству», — сообщил он, добавив, что власти готовы оказать поддержку семьям жертв расстрела.

Ранее отмечалось, что, когда террорист вошел в мечеть Ан-Нур, Рашид прыгнул на него и попытался отобрать оружие. После этого он был убит. МИД Пакистана сообщало о девяти погибших при теракте граждан страны.

Материалы по теме Прихожан двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии Погибли 50 человек. Убийца вел прямую трансляцию бойни

Нападение на две мечети в Новой Зеландии — в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде — произошло 15 марта. Преступники устроили стрельбу по прихожанам. 50 человек погибли, более 40 были ранены. Полиция задержала четверых человек, в том числе Брентона Тарранта, транслировавшего бойню в интернете. Позднее один из задержанных был признан невиновным.

Таррант рассказывал, что на нападения его вдохновили теракты в Европе, в первую очередь, в шведском Стокгольме, где в апреле 2017-го уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пятерых. Австралиец добавил, что его атака — это «возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю».

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