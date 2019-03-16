Один из задержанных после стрельбы в Новой Зеландии оказался невиновным

Один из задержанных после стрельбы в мечетях Новой Зеландии оказался невиновным. Об этом сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.

У человека было с собой огнестрельное оружие. Он хотел помочь полицейским при задержании террориста, однако его по ошибке приняли за соучастника. Ардерн уточнила, что сейчас его уже отпустили. Полиция продолжает проверять, были ли причастны к стрельбе еще два человека, которых задержали вместе с Брентоном Таррантом — главным подозреваемым.

Таррант пробудет под стражей до 5 апреля.

В пятницу вечером скончался еще один пострадавший в результате нападения — подданный Саудовской Аравии. Таким образом, жертвами стрельбы стали 50 человек, еще столько же находятся в больницах.

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Стрельба произошла в пятницу, 15 марта, в двух новозеландских мечетях. Нападавшие ворвались в религиозные учреждения в городе Крайстчерч и пригородном поселении Линвуд сразу после дневной молитвы и открыли огонь по людям. После произошедшего полиция попросила все мечети в стране временно закрыться.

После нападения были задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Один из подозреваемых — гражданин Австралии Брентон Таррант, уроженец города Графтон в штате Новый Южный Уэльс. За день до расстрела он опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом. Мужчина транслировал нападение в сети.

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