Корни расстрела мусульман в Новой Зеландии нашли в исламе

Сенатор от австралийского штата Квинсленд Фрейзер Аннинг рассказал о причинах нападений на мечети в Новой Зеландии и вызвал шквал критики. Об этом сообщает NZ Herald.

Парламентарий в своем заявлении для СМИ написал, что выступает категорически против любых форм насилия и полностью осуждает действия стрелков. В то же время он считает, что произошедшее «подчеркивает нарастающий страх в обществе, как в Австралии, так и в Новой Зеландии, по поводу усиливающегося присутствия мусульман».

По его словам, заявления о том, что причины кроются в законах об оружии или чьих-то националистических взглядах, — бессмысленная чепуха. «Настоящей причиной сегодняшнего кровопролития на улицах Новой Зеландии является иммиграционная программа, которая позволила мусульманским фанатикам мигрировать», — написал сенатор.

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Далее Аннинг указал, что, хоть мусульмане и оказались жертвами, в целом они — преступники, а ответственность за произошедшее возложил на ислам в целом. «Это религиозный эквивалент фашизма», — считает он. Закончил свое заявление он словами о том, что нет ничего удивительного в том, что против призывающей убивать религии кто-то решил использовать аналогичный метод, передает NZ Herald.

Сенатор удалил свое заявление из соцсетей, однако оно успело распространиться. В сети политика назвали отвратительным, а его заявления — одобрением насилия. Сам Аннинг продолжил настаивать на связи нападения с иммиграцией мусульман, однако позднее уже более сдержанно отметил, что произошедшее — не оправдание для того, чтобы забыть погибших от рук исламских террористов.

Стрельба произошла в пятницу, 15 марта, в двух новозеландских мечетях. Нападавшие ворвались в религиозные учреждения в городе Крайстчерч и пригородном поселении Линвуд сразу после дневной молитвы и открыли огонь по людям. После произошедшего полиция попросила все мечети в стране временно закрыться.

После нападения были задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Одному из них уже предъявлено обвинение. Официально подтверждено, что один из подозреваемых — гражданин Австралии. По данным СМИ, это уроженец города Графтон в штате Новый Южный Уэльс по имени Брентон Таррант. Сообщалось, что он за день до расстрела опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом. Мужчина транслировал нападение в сети.

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