Появилось видео из расстрелянной мечети в Новой Зеландии

@Nidalgazaui / Twitter

В сети появилось видео из мечети в Новой Зеландии, сделанное после нападения. Кадры были опубликованы в Twitter.

Как видно на ролике, на полу внутри здания, а также на улице лежат истекающие кровью жертвы стрельбы. Некоторые из них не подают признаков жизни. На фоне слышен плач, люди пытаются хоть чем-то помочь пострадавшим. В подписи к видео отмечается, что среди погибших есть дети.

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Ранее стало известно, что жертвами стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии стали 49 человек, большая часть из них умерла на месте. Еще более 40 человек пострадали.

После нападения были задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Одному из них уже предъявлено обвинение.

Официально подтверждено, что один из подозреваемых — гражданин Австралии. По данным СМИ, это уроженец города Графтон в штате Новый Южный Уэльс по имени Брентон Таррант. Сообщалось, что он за день до расстрела опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом. Мужчина транслировал нападение в сети.

Стрельба произошла в пятницу, 15 марта, в двух новозеландских мечетях. Нападавшие ворвались в религиозные учреждения в городе Крайстчерч и пригородном поселении Линвуд сразу после дневной молитвы и открыли огонь по людям. После произошедшего полиция попросила все мечети в стране временно закрыться.

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