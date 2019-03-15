Число погибших при стрельбе в Новой Зеландии выросло до 49

Число погибших при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии выросло до 49 человек. Об этом сообщил глава полиции Майк Буш, передает CNN.

По его словам, большая часть из них — 41 человек — умерли на месте. До этого было известно о 40 жертвах. Буш отметил, что нападение было «очень хорошо спланировано».

В полиции также сообщили, что одному из арестованных после атаки уже предъявили обвинения в убийстве. Кроме того, Буш уточнил, что два взрывных устройства обнаружены не на разных, а на одной машине.

Ранее в местной больнице сообщили, что в учреждении находились еще более 40 человек с огнестрельными ранениями, передает CNN.

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Премьер-министр страны Джасинда Ардерн ранее отметила, что задержанные придерживались экстремистских взглядов, но не попадали в поле зрения полиции. «Совершенно ясно, что это можно описать лишь как террористическую атаку», — подчеркнула она.

После нападения были задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Официально подтверждено, что один из них — гражданин Австралии. По данным СМИ, это уроженец города Графтон в штате Новый Южный Уэльс по имени Брентон Таррант. Сообщалось, что он за день до расстрела опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом.

Стрельба произошла в пятницу, 15 марта, в двух новозеландских мечетях. Мужчины ворвались в мечети в городе Крайстчерч и пригородном поселении Линвуд сразу после дневной молитвы и открыли огонь по людям. После произошедшего полиция попросила все мечети в стране временно закрыться.

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