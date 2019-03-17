Перед расстрелом мечетей в Новой Зеландии власти получили письмо от террориста

За несколько минут до нападения на мечеть в Новой Зеландии террорист отправил электронные письма в канцелярию премьер-министра страны Джасинды Ардерн и еще трем десяткам госструктур. Об этом сообщила сама Ардерн, пишет The Guardian.

По словам премьера, за девять минут до трагедии ей и еще 29 получателям на почту пришел «манифест», еще через две минуты о сообщении известили службу безопасности. В нем не было никаких деталей нападения. «Если бы там содержалась хоть какая-то зацепка, мы бы сразу начали действовать», — подчеркнула Ардерн, добавив, что в тексте автор писал о своих радикальных взглядах.

Премьер-министр отметила, что задержанный по подозрению в преступлении австралиец Брентон Таррант «непременно предстанет именно перед новозеландским судом».

15 марта преступники напали на две мечети в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде и расстреляли прихожан. 50 человек погибли, еще более 40 ранены. Были задержаны четверо, в том числе Таррант, который транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена», в котором назвал свои действия терактом. Видео с бойней разошлось миллионным тиражом.

Таррант рассказывал, что на нападения его вдохновили теракты в Европе, в первую очередь, в шведском Стокгольме, где в апреле 2017-го уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пятерых. Австралиец добавил, что его атака — это «возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю».

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