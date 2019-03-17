Видео массового расстрела в Новой Зеландии разошлось миллионами копий

Facebook удалил 1,5 миллиона видео с моментом нападения террориста на прихожан мечети в Новой Зеландии. Об этом сообщает администрация соцсети.

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Уточняется, что 1,2 миллиона копий были заблокированы в момент загрузки видео. Также удаляются все отредактированные ролики, не демонстрирующие чувствительный контент, над этим работают как живые модераторы, так и программные алгоритмы.

Нападение на две мечети в Новой Зеландии — в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде — произошло 15 марта. Преступники устроили стрельбу по прихожанам. 50 человек погибли, более 40 были ранены. Полиция задержала четверых человек, в том числе Брентона Тарранта, транслировавшего бойню в интернете.

Таррант начал расстрел со слов: «Помните, ребята, подписывайтесь на PewDiePie» (Феликса Чельберга, самого популярного блогера на YouTube). Позднее Чельберг отреагировал на произошедшее, заявив, что чувствует себя ужасно после того, как убийца произнес его имя.

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