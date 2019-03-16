Напавший на мечеть в Новой Зеландии вдохновлялся терактами в Европе

Один из подозреваемых в нападениях на мечети в Новой Зеландии Брентон Таррант заявил, что на него повлияли теракты в Европе, в частности, в шведском Стокгольме, пишет австралийское издание news.com.au.

По его данным, незадолго до нападения Таррант распространил в соцсетях 37-страничный манифест под названием «Великая замена», в котором рассказал о своих взглядах и мотивах. В настоящий момент его профили заблокированы.

В послании стрелок назвал себя «обычным белым мужчиной, который родился в Австралии в семье, принадлежащей к рабочему классу, с небольшим достатком». Также он отметил, что был шокирован наплывом иммигрантов из арабских стран в Европу.

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Впервые о совершении теракта Таррант задумался после посещения европейских стран в 2017 году. Свою атаку австралиец назвал «возмездием захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю». Отдельное внимание он уделил 11-летней Эббе Акерлунд, погибшей два года назад в Стокгольме, когда 39-летний уроженец Узбекистана Рахмат Акилов совершил на грузовике наезд на пешеходов. Жертвами той атаки стали 5 человек, еще 14 получили ранения.

Помимо этого, заглавной иллюстрацией профиля Тарранта в Twitter до его блокировки администрацией сервиса являлось фото жертв теракта во французской Ницце 14 июля 2016 года.

Нападение на две мечети в Новой Зеландии — в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде — произошло 15 марта. Преступники устроили стрельбу по прихожанам. 50 человек погибли, более 40 были ранены. Полиция задержала четверых человек, в том числе Тарранта. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.

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