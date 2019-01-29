В Китае казнили переехавшего людей водителя

В китайской провинции Хунань казнили мужчину, переехавшего людей на автомобиле. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» во вторник, 29 января.

Смертный приговор привели в исполнение спустя три месяца после совершения преступления. Ян Цзаньюня приговорили к казни и пожизненному лишению политических прав за угрозу общественной безопасности.

12 сентября прошлого года 54-летний Ян въехал на своем автомобиле Land Rover SUV красного цвета в толпу на площади в городе Хэнъян. После этого он вышел из машины и напал с ножом на прохожих. Всего в результате происшествия погибли 15 человек, 43 пострадали. Как тогда сообщили в полиции, у мужчины уже были проблемы с законом. О его мотивах ничего не сообщалось.

В декабре 2018 года в провинции Фуцзянь мужчина с ножом угнал рейсовый автобус, взяв в заложники пассажиров. Автобус въехал в пешеходов, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один сотрудник полиции.

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