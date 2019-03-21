Взрыв на китайском химзаводе убил людей и вызвал землетрясение

В китайской провинции Цзянсу на химзаводе прогремел мощный взрыв, сообщает South China Morning Post.

Известно о шести погибших и нескольких десятках пострадавших, среди которых дети. Отмечается, что локализовать возгорание еще не удалось, на месте работают более 900 пожарных.

По словам очевидцев, работники завода выбегали на улицу все в крови. Кроме того, взрывная волна выбила стекла в находящихся поблизости зданиях, в том числе в школах. Стоящие рядом автомобили также были сильно повреждены.

Как пишет газета, взрыв был настолько сильный, что вызвал землетрясение магнитудой 2,2.

Издание отмечает, что на место происшествия отправлены специалисты, которые проверят чистоту и пригодность для употребления воды и воздуха в районе взрыва.

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