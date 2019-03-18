Над Россией зафиксировали падение второго «челябинского» метеорита

Специалисты НАСА зафиксировали падение метеорита, который вызвал взрыв в атмосфере мощностью 173 килотонны в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает BBC News.

По выделившейся энергии небесное тело заняло второе место после челябинского метеорита, упавшего в 2013 году, за 30-летний период. Однако оно не причинило ущерба, поскольку взорвалось над Беринговым морем, у полуострова Камчатка.

По словам ученых, мощность взрыва, произошедшего 18 декабря 2018 года, более чем в десять раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. По подсчетам, такие крупные метеориты падают на Землю два или три раза в столетие. Согласно данным японского спутника Himawari, небесное тело вошло в атмосферу Земли почти вертикально. Его скорость составила 32 километра в секунду.

Метеорит взорвался на высоте 25,6 километра, и, несмотря на более низкий уровень выделившейся энергии по сравнению с челябинским метеоритом (на 40 процентов меньше), сила взрыва могла нанести повреждения зданиям, если бы падение произошло над населенной местностью.

Метеорит «Челябинск» взорвался в небе над Челябинской областью 15 февраля 2013 года, яркую вспышку в небе видели жители соседних Свердловской области и Казахстана. Взрывной волной в Челябинске выбило стекла в зданиях, были повреждены крыши строений, полторы тысячи человек получили ранения от осколков. Обломки болида упали в озеро Чебаркуль, со дна водоема подняли самый крупный фрагмент весом 600 килограммов.

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