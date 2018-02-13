Геологи отсоветовали трогать челябинский метеорит из-за непредсказуемых бактерий

Ученые не советуют прикасаться к осколку челябинского метеорита, который хранится в Государственном историческом музее Южного Урала. Об этом сказал геолог, исследователь метеоритов Сергей Колисниченко, передает «Интерфакс».

«Не касайтесь метеорита из-за огромного количества бактерий, которые на нем живут. Невозможно сегодня предсказать, как в будущем поведут себя эти земные бактерии, питающиеся сейчас веществом из космического тела, — предупредил ученый. —

Сейчас бактерии живут за счет метеорита, сжирают серу и что-то еще. Кто знает, может быть, со временем он покроется какой-то плесенью?»

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Глава Челябинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Захаров также заметил, что после падения метеорита в озеро Чебаркуль вода в нем стала грязнее, пишет «Комсомольская правда Челябинск». «Сам метеорит ничего нового в озеро не привнес. Загрязняющие вещества вышли из отложений ила на дне. В водную среду стали поступать азот, фосфор, марганец — но это опять же не метеорит, а люди. Ведь на озеро устремились сотни искателей осколков космического тела», — сказал Захаров.

Метеорит взорвался в небе над Челябинской областью 15 февраля 2013 года, яркую вспышку в небе видели жители соседних Свердловской области и Казахстана. Взрывной волной в Челябинске выбило стекла в зданиях, были повреждены крыши строений, полторы тысячи человек получили ранения от осколков. Обломки болида упали в озеро Чебаркуль, со дна водоема подняли самый крупный фрагмент весом 600 килограммов.

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