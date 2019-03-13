Студентка покрылась ожогами из-за взрыва и отказалась бросать карьеру модели

Американка, получившая ожоги 42 процентов тела, выразила желание продолжить карьеру модели. Об этом сообщает издание The Mirror.

Тейлор Гудман (Taylor Goodman) из городка Кеота, штат Оклахома, оказалась в больнице в июле 2018 года. 23-летняя студентка убиралась во дворе и решила сжечь кучу мусора. Ей сказали, что хлам полили дизельным топливом, но на самом деле он был пропитан бензином. Когда она подожгла мусор, произошел взрыв. Гудман отбросило назад, ее лицо и руки оказались в огне. Она получила ожоги второй и третьей степени на лице, шее, руках и ногах.

Девушка 25 дней провела в ожоговом отделении. Ей потребовались три операции на гортани, два переливания крови и множество пересадок кожи. Когда американку привезли в больницу, она кричала от боли.

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Самым тяжелым последствием взрыва Гудман называет изменения в собственной внешности. Поначалу она считала, что выглядит неким подобием «монстра Франкенштейна» и «русалки». «Мои ноги выглядели как чешуя рыбы, как змеиная кожа, я ощущала себя чудовищем», — призналась девушка.

Однако американка не планирует бросать модельные съемки. «Я до сих пор не чувствую себя так же уверенно, как раньше, но я знаю, что это не изменить. Так что я буду жить с этим и, да, продолжу сниматься, чтобы показать всем страдающим от ожогов, что жизнь продолжается», — заявила Гудман.

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