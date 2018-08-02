Покрытая ранами из-за кожной болезни студентка стала моделью

Несмотря на тяжелую болезнь кожи, студентка университета Сент-Эндрюсского университета в Шотландии снялась в рекламе нижнего белья и приняла участие в модном показе. Об этом сообщает издание Metro.

19-летняя Люси Билл-Лот (Lucy Beall-Lot) страдает рецессивным дистрофическим буллезным эпидермолизом. Врожденная болезнь делает ее кожу чрезвычайно чувствительной и легко ранимой. Даже незначительные воздействия приводят к образованию пузырей и эрозий. Чтобы избежать повреждений, руки и ноги приходится бинтовать. Появляющиеся волдыри необходимо тщательно обрабатывать, в противном случае они превратятся в незаживающие раны.

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Девушка утверждает, что слышала немало обидных комментариев в свой адрес. «Один мой бывший говорил, что я никогда его не привлекала из-за кожи. Это было очень бестактно, — говорит она. — Когда мне предложили поучаствовать в съемках рекламы белья, сразу вспомнились его высказывания о том, что я "никогда не буду привлекательной"».

По словам девушки, она надеется, что ее фото помогут изменить отношение к людям, которые борются с подобными болезнями. «Было здорово увидеть, что люди не показывают на меня пальцами и не смеются, а аплодируют, — говорит она. — Никогда не думала, что это возможно».

В 2017 году сообщалось, что 25-летняя девушка из Ганы, страдающая витилиго, стала моделью. В детстве одноклассники издевались над ее необычной внешностью и травили ее. Когда она училась на медсестру, ее заметили скауты модельного агентства.

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