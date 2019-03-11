Самолет с наркотиками упал и сгорел в Эквадоре

Самолет, вероятно, перевозивший наркотики, упал и сгорел в Эквадоре. Об этом пишет El Universo. Видео с места происшествия опубликован в Twitter.

Сообщается, что небольшое воздушное судно упало поздно вечером 10 марта неподалеку от общины Рио-Браво в провинции Манаби. На место прибыли как обычные сотрудники полиции, так и члены антинаркотического подразделения.

Начальник местных правоохранительных органов Луис Лара рассказал, что полет был незаконным: пилот не предоставлял его плана и не оповещал о нем местные власти. При этом он не пояснил, были ли на борту самолета запрещенные вещества.

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В то же время El Comercio пишет, что наркотики на борту были обнаружены. Отмечается, что из-за пожара часть перевозимого вещества в самолете сгорела. Его объем не называется. Кроме того стало известно, что примерно в 800 метрах от места падения была обнаружена небольшая тайная взлетно-посадочная полоса.

Также неподалеку нашли двух человек, вероятно, находившихся в самолете. Они отделались легкими травмами, их отправили в больницу. Указывается, что это иностранцы, они отказались сотрудничать с полицией, их личности пробивают по базам Интерпола.

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