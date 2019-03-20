В Африке нашли сотни тайных российских политтехнологов

В странах Африки работают от 100 до 200 политтехнологов, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщает «Дождь».

Как рассказали источники издания, сейчас российские специалисты помогают в проведении примерно 20 африканских избирательных кампаний. Работавший на одном из проектов собеседник пояснил, что оплачивается это очень хорошо — примерно в два-три раза больше, чем аналогичные кампании «на выезде» в России.

Какими именно проектами занимаются политтехнологи, не уточняется, однако в качестве примеров приводятся выборы в Зимбабве в конце июля 2018 года и всеобщие выборы в Нигерии в феврале 2019-го.

По данным трех источников издания, за африканские проекты их участники представляются в России к госнаградам. Так, орден Дружбы получил за это петербургский политконсультант Валентин Бианки, хотя официальной информации об этом нет. Бианки эти данные отрицает, как и сам факт работы в Африке.

Политтехнологи также рассказали, что в Африке присутствует не только Россия, но и Китай, Франция и США, которые также заинтересованы в распространении своего влияния. Специалисты полагают, что помимо каких-то коммерческих целей «африканский проект» нужен для создания лояльных России политиков.

13 марта сообщалось, что связанные с Пригожиным политтехнологи участвовали в политическом процессе на Мадагаскаре.

В ноябре 2018 года сообщалось, что наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР).

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