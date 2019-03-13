След «повара Путина» обнаружили в еще одной стране

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого также называют «поваром Путина», участвовал в политическом процессе на Мадагаскаре. Об этом говорится в расследовании, опубликованном изданием «Проект».

Речь идет о российском влиянии в африканских странах, в авангарде которого, как отмечается, оказался Пригожин. Авторы материала пишут, что связанные с ним структуры оказывали помощь кандидатам в президенты Мадагаскара.

Как сообщается, на острове присутствовали российские политтехнологи, однако они не обладали ценными данными о политической ситуации в стране. «До этого они участвовали только в региональных кампаниях, учились в лагерях "нашистов" на озере Селигер или вовсе торговали обувью», — говорится в тексте. Отмечается, что ни один из кандидатов в президенты, на которых работали россияне, не прошел во второй тур выборов.

Защиту трудившихся в Африке специалистов, вероятно, обеспечивали наемники из так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Кроме них там якобы находились сотрудники ФСБ и Главного управления Генштаба ВС России (более известно как ГРУ). Помимо охраны россиян все они занимались обучением местных военных, пишет издание со ссылкой на одного из политтехнологов.

Кроме того, в преддверии выборов в стране в ноябре 2018 года в соцсети «ВКонтакте» появились боты, которые публиковали статью с сайта «Политика сегодня». Всего в различных сообществах появилось 33 записи с материалом издания. При этом указывается, что его учредителем является «Федеральное агентство новостей», связанное с бизнесменом.

«Проект» также утверждает, что занимающаяся добычей хрома на Мадагаскаре компания Ferrum Mining связана с фирмами Пригожина, она якобы получала от них кредиты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле не знают о работе компаний Пригожина на Мадагаскаре. В пресс-службе бизнесмена эту информацию вовсе отрицают. Президент России Владимир Путин ранее на вопрос о своих поварах ответил, что все они являются сотрудниками ФСО.

В ноябре 2018 года сообщалось, что наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Среди них назывались в том числе Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия и Центральноафриканская Республика (ЦАР).

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