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Путин рассказал о своих поварах

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Евгений Пригожин

Президент России Владимир Путин заявил, что все его повара являются сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом он сообщил в ходе ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о деятельности бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют его поваром. Видеотрансляцию мероприятия в четверг, 20 декабря, ведет Первый канал на своем сайте.

«Они [повара] все — люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. <...> А если кто-то хочет приклеить ярлыки — это их дело, здесь ничего страшного нет. Такая политическая возня у нас происходит», — отметил президент.

Российский лидер также добавил, что существует специальное понятие «безопасное питание». По его словам, это питание не вверяется никому, кроме сотрудников ФСО.

В июне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен поздравить с днем рождения «известного "повара Путина", как его называют, Евгения Пригожина».

Позднее пресс-секретарь заявил, что эти слова были шуткой. Пресс-служба Кремля подтвердила, что информация не соответствует действительности, передавал ТАСС .

Пригожина, владеющего кейтеринговым бизнесом, связывают с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. По некоторым сведениям, подразделения ЧВК участвовали в боевых действиях в Донбассе и Сирии, направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

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