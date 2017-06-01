Кремль опроверг участие Путина в праздновании дня рождения «повара» Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил, говоря об участии главы государства в праздновании дня рождения бизнесмена Евгения Пригожина. Такое пояснение, как передает «Интерфакс», дали в пресс-службе Кремля.

«Это была шутка, информация не соответствует действительности», — сказали там.

Ранее в четверг, 1 июня, Песков заявил, что сегодня у «известного повара Путина» Пригожина день рождения, и глава государства «будет его праздновать».

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Как пишут «Ведомости», компании Пригожина кормили гостей на главных приемах в стране, включая инаугурацию президента России. Группе «Конкорд», которой владеет Пригожин, принадлежит несколько ресторанов в Санкт-Петербурге и Москве, сеть магазинов «Музей шоколада», компания кейтерингового обслуживания.

В 2013 году связанные с предпринимателем структуры получили контракты на обеспечение питания российских военнослужащих на десятки миллиардов рублей, указывает газета.

Пригожин входит в санкционный список США. Его включили туда в декабре 2016-го в связи с тем, что он, по версии Вашингтона, оказывал «финансовую, материальную или технологическую поддержку» высокопоставленным должностным лицам в России.

Ряд СМИ именуют бизнесмена поваром Путина.

1 июня Пригожину исполняется 56 лет.