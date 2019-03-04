ЧВК Вагнера нашли в Ливии

Сотни российских наемников участвуют в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, полученной от источника в правительстве Великобритании, в Бенгази действуют 300 россиян из ЧВК Вагнера. Кроме того, Ливийская национальная армия получает из России артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

По словам источника, российские специалисты в Ливии «обеспечивают безопасность глубоководных портов Тобрука и Дерны для российского флота», а также пытаются «контролировать поток нефти в южную Европу», захватив энергетическую индустрию страны.

The Telegraph также сообщил, что в январе 2019 года поддерживаемая Россией Ливийская национальная армия под предводительством верховного главнокомандующего маршала Халифа Хафтара начала захватывать нефтяные месторождения.

В ноябре 2018 года сообщалось, что наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Среди них назывались Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика. Утверждалось, что бизнесмен с помощью наемников и политических экспертов готов также обучать обращению с оружием или организовать и провести предвыборную кампанию. В обмен на услуги его структуры, в частности, получают право на добычу полезных ископаемых, говорится в материале.

Ранее том же месяце Пригожина заметили на переговорах с Хафтаром: тот прилетал в Москву, чтобы встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу. В Кремле присутствие Пригожина на встрече объяснили тем, что он «обеспечивал официальный обед» для участников переговоров.

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