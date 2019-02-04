Самолет «хозяина» ЧВК Вагнера зачастил в Африку

Бизнес-джет, связанный с семьей петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, с декабря 2016 года почти каждый месяц летал в Африку и на Ближний Восток, выяснили аналитики «Новой газеты» на основе данных трекинговых онлайн-сервисов.

Сообщается, что за это время самолет совершил 50 полетов из ливанской столицы Бейрут и обратно. Так, он 21 раз появился в сирийском воздушном пространстве и еще 28 раз следовал в Африку.

Сколько раз на этом бизнес-джете летал лично Пригожин, неизвестно, но издание напоминает, что в августе прошлого года бизнесмен, по информации французской Le Monde, на собственном самолете прибыл в суданскую столицу Хартум на переговоры с лидерами вооруженных группировок Центральноафриканской Республики.

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Пригожина, владельца кейтерингового и ресторанного бизнеса, связывают с так называемой частной военной компанией Вагнера, бойцы которой, по некоторым данным, участвуют в боевых действиях в Сирии. Агентство Bloomberg также сообщало, что предприниматель оказывает услуги по обеспечению безопасности в странах Африки. Помимо этого, известно, что бизнесмен близок к российскому военному руководству: в ноябре 2018 года его заметили за столом переговоров между ливийским верховным главнокомандующим маршалом Халифой Хафтаром и министром обороны России Сергеем Шойгу.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о связях с Пригожиным, которого в прессе называют «поваром Путина», заявил, что все его повара являются сотрудниками Федеральной службы охраны.

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