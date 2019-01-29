Раскрыта история создания российских ЧВК

Вдохновителем создания частных военных компаний (ЧВК) в России был Эбен Барлоу, бывший генерал-лейтенант южноафриканских сил безопасности и основатель первой в мире легальной частной армии Executive Outcomes, выполняющей широкий спектр услуг — от защиты глав государств и охраны до военного вмешательства. Об этом говорится в расследовании издания The Bell.

В данный момент Барлоу проживает в США, где против него выдвинуты обвинения в отмывании 150 миллионов долларов через министерство обороны страны, а также подкупе чиновника, планировании убийства, незаконном хранении оружия и обмане иммиграционных властей.

Cообщается, что Барлоу прибыл в Россию в 2010 году в качестве участника Петербургского международного экономического форума. Помимо официального выступления, он провел закрытую презентацию концепции ЧВК перед представителями Генштаба Минобороны, где тогда уже рассматривали идею формирования частной армии из отставных военных и контрактников для секретных задач. Структуру решено было сделать нелегальной из-за сложностей с контролем за оборотом оружия.

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Набор контрактников начался только в 2013-м. Первые задачи наемники стали выполнять еще в Крыму во время его отделения от Украины и на юго-востоке страны, где начинался конфликт в Донбассе, одновременно продолжая тренировки на базе ГРУ на юге России. К серьезным поручениям ЧВК Вагнера перешла уже в Сирии после начала российской военной кампании. При этом два источника The Bell в Минобороны уточнили, что громкая операция наемников по захвату нефтяных и газовых месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в феврале 2018-го, когда сообщалось о гибели россиян, не была согласована с командованием.

Всего, под подсчетам издания, через ЧВК Вагнера с 2014 года прошло от семи тысяч до 10 тысяч контрактников. В прошлом году затраты на обеспечение деятельности группировки могли составить около двух миллиардов рублей.

Издание также пишет, что бизнесмен Евгений Пригожин, которого неоднократно связывали в прессе с ЧВК, начал подготовку к созданию частной армии еще до набора первых контрактников. Так, компании, возможно аффилированные с его структурами, занимались обустройством военных частей по госконтрактам.

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Собеседник The Bell, представленный как много лет проработавший в частных военных структурах человек, рассказал, что бизнесмену изначально не нравилась идея ЧВК. То же самое подтвердил источник в Минобороны, отметив, что проект казался Пригожину опасным и невыгодным. «Но от таких поручений не отказываются», — добавил он.

Сообщения о том, что российские наемники выполняют особые поручения Минобороны в разных странах мира, регулярно появляются в прессе. Так, 25 января источники сообщали об их переброске в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро, а в ноябре 2018-го Bloomberg сообщил, что сотрудники ЧВК работают в 10 африканских странах.

Российский МИД признал присутствие частных военных компаний из России в Судане и тот факт, что специалисты Минобороны укрепляют армию Центральноафриканской республики. Присутствие российских наемников на Украине и в Сирии Кремль неоднократно отрицал и указывал, что существование ЧВК в России невозможно по закону.

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