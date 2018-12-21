Песков поставил точку в вопросе частных военных компаний

Законодательством частные военные компании (ЧВК) на территории России не предусмотрены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 21 декабря.

«Все говорят о некоей ЧВК некоего Вагнера, но дело в том, что у нас нет в законодательстве такого положения [о частных военных компаниях]», — сказал Песков.

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Таким образом представитель Кремля пояснил, почему глава государства Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря, отвечая на вопрос о деятельности ЧВК, сделал отсылку к частной охранной деятельности.

Путин заявил, что правовую оценку деятельности «Вагнера» должны дать в Генпрокуратуре. По словам главы государства, если компания ничего не нарушает, то может «продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты».

После выступления Путина официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной проинформировал об отсутствии данных о противоправных действиях со стороны упомянутой компании.

Владельцем «Вагнера» считают бизнесмена Евгения Пригожина, официально эта информация не подтверждена.

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