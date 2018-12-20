Генпрокуратура заявила об отсутствии данных о преступлениях ЧВК Вагнера

Генеральная прокуратура России не располагает данными о противоправных действиях так называемой ЧВК Вагнера. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Нам не известно о каких-либо противоправных действиях со стороны представителей так называемой ЧВК Вагнера», — заявил он и добавил, что официальных обращений с просьбой проверить деятельность подобных структур в адрес Генпрокуратуры не поступало.

«Если такие обращения поступят, мы их рассмотрим по установленной процедуре в строгом соответствии с законом», — указал Куренной.

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Ранее 20 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что оценку деятельности ЧВК Вагнера, если есть нарушения, должна давать Генпрокуратура. «Если они что-то нарушают, Генпрокуратура должна дать правовую оценку, если нет — вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», — пояснил российский лидер.

Владельцем ЧВК пресса неофициально называет бизнесмена Евгения Пригожина. 17 декабря стало известно, что его заметили на встрече с лидерами вооруженных группировок Центральноафриканской Республики в августе 2018 года.

В ноябре бизнесмен присутствовал на встрече главнокомандующего маршала Ливийской национальной армии Халифа Хафтара с министром обороны России Сергеем Шойгу. Его присутствие объяснили тем, что он обеспечивал официальный обед и участвовал в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации.

В том же месяце сообщалось, что Пригожин предлагает услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Утверждалось, что бизнесмен с помощью наемников и политических экспертов готов также обучать обращению с оружием или организовать и провести предвыборную кампанию. В обмен на услуги его структуры, в частности, якобы получают право на добычу полезных ископаемых. Сам Пригожин это отрицает.

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