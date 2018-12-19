У командира ЧВК Вагнера нашли двойника-наркоторговца

В Санкт-Петербурге под именем руководителя частной военной компании (ЧВК) Вагнера Дмитрия Уткина работает бизнесмен, отсидевший в тюрьме суммарно восемь лет. Об этом пишет Daily Storm.

Речь идет об Александре Ануфриеве. Ранее, по данным издания, мужчина официально не работал, не занимался бизнесом и отсидел три срока за мошенничество, хранение оружия, побои и торговлю наркотиками. В марте 2017 года он стал учредителем двух компаний — ООО «Бист» и «Лилия» — и вскоре после этого взял фамилию, имя и отчество основателя ЧВК. Отмечается, что у Ануфриева и Уткина совпадает даже год рождения.

После выдачи нового паспорта переименовавшийся Ануфриев смог получить два разных ИНН и к лету 2018 года успел зарегистрировать на себя четыре компании: «Алмаз», «Логистик-транс», «Эксперт-полис» и «Партнер». Эти данные подтвердили Daily Storm источники в управлении ФНС по Санкт-Петербургу.

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В июне 2018 года в петербургском офисе, где по документам должна находиться компания «Алмаз», было зарегистрировано ООО «Конкорд», которое затем переехало по адресу прописки офиса группы компаний «Конкорд» бизнесмена и ресторатора Евгения Пригожина.

В то же время Дмитрий Уткин официально также успел поработать в структурах Пригожина: в ноябре 2017 года он стал руководить компанией «Конкорд Менеджмент и консалтинг», предварительно сменив паспорт и ИНН. Эту должность он покинул 1 марта 2018-го.

Ресторатора и владельца кейтерингового бизнеса Евгения Пригожина неофициально связывали с ЧВК Вагнера после того, как он в 2016 году попал под санкции США из-за конфликта на юго-востоке Украины, а также после того, как в Центральноафриканской республике (ЦАР) погибли три российских журналиста, занимавшиеся расследованием деятельности российских наемников. Бизнесмен утверждает, что не имеет отношения к каким-либо проектам в этой стране.

ЧВК Вагнера — компания выходца из российских спецслужб Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер. По некоторым сведениям, подразделения ЧВК участвовали в боевых действиях в Донбассе и Сирии, направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

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