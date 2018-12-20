СБУ послушала Путина и рассказала о воюющих в Африке российских наемниках

Служба безопасности Украины (СБУ) установила 10 наемников так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые могут быть причастны к убийству трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) — Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Сообщение об этом появилось на сайте спецслужбы.

В ведомстве заявили, что эта информация «в очередной раз разоблачает ложь официальных лиц России» о гибели трех российских журналистов в ЦАР, которые прибыли в страну как туристы и были застрелены летом.

«Материалы СБУ приобретают особую актуальность в разрезе сегодняшней пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и его заявлений относительно наемников Вагнера», — отметили в спецслужбе.

В ведомстве утверждают, что наемники были направлены в ЦАР Главным управлением Генерального штаба России еще в начале 2018 года. Структурой их прикрытия является коммерческая фирма ООО «М-Финанс», основанная Евгением Пригожиным. Доставка части наемников в Африку была осуществлена частным самолетом самого Пригожина, которого неофициально называют хозяином ЧВК.

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Также СБУ установила личности 37 человек, которые на ротационной основе «привлекаются руководством военной разведки России к выполнению служебных задач в ЦАР в составе службы безопасности "М-Финанс"». Десять из них находились в этой африканской стране в день убийства Джемаля, Радченко и Расторгуева. «Большинство из этих лиц участвовали в террористической деятельности на востоке Украины и в Сирии, за что были награждены государственными наградами РФ», — заверили в Киеве.

Утверждается также, что руководит этой службой безопасности Валерий Захаров (являющийся также советником президента ЦАР по национальной безопасности). После того как российским спецслужбам стало известно о поездке журналистов в ЦАР, Захаров получил приказ «принять исчерпывающие меры для недопущения утечки информации о присутствии российских террористов в этой африканской стране», утверждают в СБУ.

Глава ведомства Василий Грицак призвал начать международное расследование.

20 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что законность действия ЧВК «Вагнер» должны проверить правоохранительные органы. Генпрокуратура отчиталась об отсутствии данных о преступлениях ЧВК.

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