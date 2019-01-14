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Пригожин ответил на обвинение в причастности к гибели журналистов в ЦАР

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Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией «Вагнер», ответил журналисту, депутату от КПРФ Максиму Шевченко. Тот заявил в Facebook, что официальная версия убийства российской съемочной группы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) — грабеж — не является достоверной и считает произошедшее «жестоким и спланированным убийством» в интересах Пригожина. Позицию предпринимателя приводит РИА ФАН.

Пригожин заявил, что пост Шевченко «не читал и читать не будет» (с содержанием публикации его ознакомили журналисты ФАН — прим. «Ленты.ру»), однако прокомментировал некоторые характеристики Шевченко в свой адрес. «Хочу отметить, что выражение "ссученный барыга" больше подходит Шевченко, поскольку на слова журналиста его высказывания не похожи», — считает Пригожин.

В ответ на упрек Шевченко в том, что бизнесмен «ушел от встречи», когда он хотел обсудить с ним смерть журналистов, Пригожин объяснил, что «не обязан встречаться с каждым, кто будет об этом просить».

«Что касается языка, которым старается объясняться Шевченко, то вряд ли он сумеет научиться блатному жаргону у своего хозяина — уголовника [Михаила] Ходорковского, потому что если Ходорковский попытается говорить на этом жаргоне, то будет выглядеть как петух распальцованный», — сказал Пригожин.

Он посоветовал депутату съездить в ЦАР, если тот хочет найти виновных. «Странно, что он не поехал в составе группы журналистов-расследователей в августе прошлого года. Видимо, смелый только на словах», — заключил бизнесмен.

В записи на Facebook парламентарий прокомментировал расследование центра «Досье», в котором высказывалась версия о том, что убийство Орхана Джемаля (друга Шевченко), Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР было спланированным. Депутат считает, что Джемаля с коллегами «заманили» в республику, чтобы устранить якобы из-за того, что у него есть досье на ЧВК.

Депутат отметил, что в августе-сентябре безрезультатно пытался встретиться Пригожиным, чтобы поговорить о произошедшем в ЦАР. «Через цепочку знакомых мне было передано, что если я буду поддерживать "французскую версию", то он "даст мне интервью". Я хотел спросить его в лицо об убийстве моего друга (если это его люди, то зачем, если не его — то как он поможет найти убийц?)» — утверждал Шевченко.

Ранее «Досье» опубликовало расследование гибели съемочной группы в ЦАР, опровергающее официальную версию, высказанную МИД. По данным исследователей, оставшийся в живых водитель Бьенвеню в прошлом был жандармом, его якобы координировал действующий жандарм Эммануэль Котофио, следивший за передвижением группы журналистов по ЦАР.

«Досье» также установило посредников между Пригожиным и Котофио. Жандарм сверял действия с гражданином России Александром Сотовым, которого «Досье» называет доверенным сотрудником Валерия Захарова, «советника президента ЦАР по безопасности». Захаров, в свою очередь, якобы тесно связан с бизнесом Пригожина. За лето 2018 года Сотов около сотни раз общался по телефону как с Захаровым, так и с Котофио.

По официальной версии, журналисты погибли в результате нападения неизвестных, которые хотели их ограбить. В Следственном комитете (СК) России полагают, что, инициируя расследования и их публикации в СМИ, интернет-проект «Центр управления расследованиями» (принадлежал Михаилу Ходорковскому и был ликвидирован после гибели журналистов — прим. «Ленты.ру»), отправивший журналистов в ЦАР, «явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки». В официальном заявлении СК говорится, что расследователи «обвиняют непричастных».

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