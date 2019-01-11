Следователи опровергли новую версию убийства российской съемочной группы в ЦАР

Следственный комитет (СК) России представил промежуточные результаты расследования убийства российской съемочной группы в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудникам СК удалось установить хронологию событий, произошедших с Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко по приезде в ЦАР, одну из самых опасных стран мира. Выяснилось, что журналисты приехали в ЦАР на два дня раньше, чем планировали, и поэтому не встретились с местным координатором Мартином.

Российские следователи допросили водителя группы Бьенвеню Доувокама. Он сообщил, что журналисты самостоятельно наняли его для сопровождения в поездках. Следователи утверждают, что он не имеет никакого отношения к местной жандармерии.

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10 января была выдвинута версия, что за документалистами следил местный жандарм Эммануэль Котофио, который контролировал водителя съемочной группы, своего бывшего коллегу. На водителя журналистов якобы вывел «фиксер» Мартин.

Предполагалось, что Котофио постоянно поддерживал связь с неким сотрудником частной военной компании Вагнера. Деятельность этой ЧВК расследовали журналисты.

Съемочная группа в составе трех человек погибла в ЦАР в июле 2018 года. МИД России считает, что неизвестные лица напали на них с целью ограбления. Журналисты погибли при попытке оказать сопротивление.

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