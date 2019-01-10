Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР

Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР). Из документов и биллинговых распечаток, оказавшихся в распоряжении «Досье», за перемещением журналистов следил местный жандарм, созванивавшийся с предполагаемым сотрудником частной военной компании (ЧВК) Вагнера, чью деятельность на территории республики расследовали журналисты.

Жандарм по имени Эммануэль Котофио якобы контролировал водителя группы и постоянно находился в непосредственной близости от россиян. Собственные действия он координировал с сотрудниками ЧВК, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В частности, Котофио активно созванивался с гражданином России Александром Сотовым, которого «Досье» называет доверенным сотрудником Валерия Захарова, «советника президента ЦАР по безопасности». Захаров, в свою очередь, тесно связан с бизнесом Пригожина. За лето 2018 года Сотов около сотни раз общался по телефону и с Захаровым, и с Котофио.

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Сотрудники «Досье» также выяснили, что водитель Бьенвеню, который остался жив в результате нападения на машину с журналистами, в прошлом сам работал жандармом. На него российских документалистов вывел некий Мартин — проводник, который должен был помочь россиянам со съемками. Они общались с Мартином через мессенджер, но в итоге так и не встретились. Центр «Досье» предполагает, что Мартина никогда не существовало. Как выяснилось, номер, с которого велась переписка от его лица, зарегистрирован на вымышленное женское имя Эрика Мустерманн (Erika Mustermann), которое используется на образцах документов в Германии. Кроме того, телефон «Мартина» все время находился в городе Банги, куда прилетели россияне, однако в переписке он утверждал, что находится в другом городе. В результате журналисты вместе с Бьенвеню поехали ему навстречу.

Номер Мартина российская съемочная группа получила от сотрудника РИА ФАН Кирилла Романовского. Журналист поделился контактом с «Центром управления расследованиями» Ходорковского, который оплачивал поездку. Романовский отрекомендовал Мартина как сотрудника миссии ООН в ЦАР.

СМИ называют владельцем РИА ФАН Пригожина. Сам предприниматель отрицает связь с этим СМИ. Кроме того, он заявил, что не имеет отношения к каким-либо проектам в ЦАР. Джемаль, Расторгуев и Радченко рассчитывали получить в республике доказательства того, что ЧВК Вагнера работает на местных приисках за вознаграждение в виде золота.

Россияне погибли в конце июля 2018 года. По версии МИД России, они подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления, и были убиты при попытке оказать сопротивление.

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