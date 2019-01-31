Присутствие ЧВК Вагнера в Судане косвенно подтвердили

Россияне, данные которых опубликовала Служба безопасности Украины (СБУ), действительно могут быть сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом говорится в расследовании британской группы Bellingcat.

В нем подчеркивается, что напрямую подтвердить связь с ЧВК названными Киевом людьми невозможно, однако косвенные данные говорят именно об этом. Расследователи проанализировали перелеты по России некоторых указанных лиц в списках СБУ. Для этого они использовали копию базы данных внутренних заказов авиабилетов с 2014 по 2016 год.

В итоге за 11 попыток они нашли семь совпадений. Указывается, что все указанные лица сначала прилетали из регионов, где проживали, в Москву или Санкт-Петербург, а затем летели в аэропорт Пашковский. Это международный аэропорт Краснодара, недалеко от которого, предположительно, находится тренировочная база наемников ЧВК Вагнер.

При этом двое из них для поездки из Петербурга пользовались не внутренними паспортами, а заграничными. В группе считают, что это также может служить косвенным доказательством: именно там выстраивал свой бизнес миллиардер Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК.

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В то же время сведения СБУ о связи наемников с российскими спецслужбами расследователи подтвердить или опровергнуть не смогли. Они указали, что у них нет доступа к базе данных международных паспортов, выданных подразделением 770-001. Ранее в СМИ появлялась информация, что именно там получали документы тайные сотрудники ГРУ (ныне — Главное управление Генштаба ВС России).

О том, что в Судане якобы постоянно находятся сотрудники ЧВК Вагнера, а Россия скрывает эту информацию от международной общественности, в СБУ сообщили 25 января. Через три дня служба опубликовала данные об именах и заграничных паспортах наемников.

До этого представитель МИД России Мария Захарова признала, что в Судане действуют российские специалисты. Она подчеркнула, что это сотрудники частных компаний, не связанных с государством, и занимаются они исключительно подготовкой кадров для силовых структур страны.

В ноябре 2018 года сообщалось, что наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Среди них назывались Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика. Утверждалось, что бизнесмен с помощью наемников и политических экспертов готов также обучать обращению с оружием или организовать и провести предвыборную кампанию. В обмен на услуги его структуры, в частности, получают право на добычу полезных ископаемых, говорится в материале.

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