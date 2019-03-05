В Ливии открестились от российских наемников

Информация о том, что в боевых действиях в Ливии участвуют сотни российских наемников, не соответствует действительности. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил порталу Ewanlibya официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

По словам аль-Мисмари, появившийся ранее в издании The Telegraph материал, посвященный действующим на территории Ливии наемникам из России, «смехотворен и нелеп». Как отметил генерал-майор, The Telegraph уже не первый раз публикует подобные сообщения «без стыда и совести, не приводя никаких доказательств и ссылаясь на анонимные источники».

Он напомнил, что ранее британское издание уже сообщало о существовании российской военно-морской базы в городе Бенгази, однако в тот раз распространяемая газетой информация никакого подтверждения также не нашла.

3 марта The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании сообщило, что 300 россиян из частной военной компании Вагнера участвуют в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии в Бенгази. Кроме того, по данным издания, ЛНА якобы получает из России артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

В ноябре 2018 года стало известно, что в нескольких странах Африки, в том числе в Ливии, Судане и Центральноафриканской Республике, действуют наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным. Отмечалось, что они якобы оказывают услуги по обеспечению безопасности в этих государствах, а также помогают в проведении предвыборных кампаний и обучают местных военных обращению с оружием. В обмен на эти услуги структуры Пригожина, в частности, получают право на добычу полезных ископаемых.

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