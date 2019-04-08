Армия защитила протестующих африканцев от полиции

В Судане солдаты не дали силам полиции разогнать участников антиправительственной акции, разбивших лагерь у здания Минобороны в столице — Хартуме. Об этом пишет Reuters.

Как рассказали очевидцы, протестующих пытались разогнать сотрудники спецслужб и специальной полиции по противодействию уличным беспорядкам. Они двигались на людей на пикапах и распыляли слезоточивый газ. В это время к месту акции подъехали солдаты и сделали предупредительные выстрелы в воздух. После этого силы полиции покинули район, а военнослужащие расположились неподалеку от протестующих.

Демонстранты затем начали скандировать «Армия защищает нас» и «Один народ, одна армия». В общей сложности в это время на улице находились около 3 тысяч протестующих.

В свою очередь, министерство информации сообщило, что акцию полностью разогнали, при этом никто не пострадал. Глава ведомства Хассан Исмаил заявил, что службы безопасности страны работают совместно и в гармонии.

Протестующие требуют отставки президента Судана Омара аль-Башира. Они заявляли, что намереваются непрерывно продолжать акцию, пока глава государства не уйдет с поста. Предыдущие попытки разогнать демонстрантов успехом не увенчались.

Протестующие пришли маршем к министерству, в котором также расположена резиденция аль-Башира, 6 апреля — в годовщину госпереворота 1985 года. Reuters отмечает, что участники акции вдохновлялись досрочным уходом президента Алжира Абдельазиза Бутефлики и надеются, что армия поддержит их требования.

Массовые демонстрации, а затем и беспорядки начались в Судане после резкого роста цен на топливо и хлеб в декабре 2018 года. С тех пор их масштаб уменьшился, однако они практически не прекращаются.

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