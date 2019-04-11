Армия Судана взяла власть в стране

Военные Судана официально объявили об аресте президента страны Омара аль-Башира. Об этом сообщил во время выступления на телевидении министр обороны Авад Мохамед Ахмед ибн Ауф, передает Reuters.

По его словам, армия свергла правящий режим. Он добавил, что аль-Башир находится в безопасности. Министр заявил, что для управления страной формируется военный совет. Он возьмет власть в свои руки на двухлетний переходный период, по истечении которого будут проведены выборы.

Материалы по теме В Судане произошел военный переворот Армия поддержала протестующих и свергла президента. Он правил 30 лет

Судан также на 24 часа закрывает свое воздушное пространство и аэропорты. До дальнейшего уведомления приостанавливается и работа всех контрольно-пропускных пунктов на границах. В стране на три месяца вводится чрезвычайное положение. Кроме того, приостанавливается действие Конституции.

Помимо этого ибн Ауф объявил о прекращении любых боевых действий на всей территории страны.

Ранее стало известно, что в Судане после переворота отпустили всех заключенных.

Армия Судана утром 11 апреля совершила в стране переворот после четырехмесячных протестов населения. Демонстранты в Судане требовали отставки действующего президента, который был у власти 30 лет. Протестующие обращались к военным с просьбой сместить аль-Башира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!