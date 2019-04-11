Кремль отреагировал на военный переворот в Судане

Москва надеется на скорое урегулирование ситуации в Судане, где совершена попытка государственного переворота, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в четверг, 11 апреля.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Надеемся, что там не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам», — сказал Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду на то, что ситуация останется «исключительно внутренним делом самих суданцев». «Российско-суданские отношения будут константой во внешней политике Судана», — добавил он.

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Утром в четверг арабский телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что армия Судана совершила в стране переворот. Уточнялось, что военные решили снять со всех постов президента Омара аль-Башира и разогнать правительство.

В последние недели демонстранты в Судане требовали отставки действующего президента, который стоял у власти 30 лет. Митингующие призвали к силовому решению вопроса.

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