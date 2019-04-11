В Судане отпустили всех политических заключенных

В Судане из тюрем отпущены все политические заключенные. Об этом на своей странице в Twitter сообщило суданское информагентство SUNA.

Как отмечается, об освобождении политзаключенных по всей стране объявила Служба национальной безопасности и разведки (NISS).

В то же время Reuters со ссылкой на очевидцев передает, что протестующие в городах Порт-Судан и Кассала атаковали здания спецслужбы. Отмечается, что на NISS напали сотни человек, строения повреждены.

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Утром 11 апреля СМИ сообщили, что армия Судана совершила в стране переворот после четырехмесячных протестов населения. Уточнялось, что военные решили снять со всех постов президента Омара аль-Башира и разогнать правительство.

По некоторым данным, президент и министры арестованы. Пока эту информацию официально не подтвердили. Армия обещает выступить с официальным заявлением.

Демонстранты в Судане требовали отставки действующего президента, который был у власти 30 лет. Протестующие обращались к армии с просьбой сместить аль-Башира.

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