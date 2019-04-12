Суданская армия заявила о готовности отдать власть

Армия Судана может досрочно вернуть власть гражданскому правительству. Об этом заявил глава политического комитета военного совета страны генерал Омар Зин аль-Абидин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Передача власти произойдет раньше запланированного, если ситуация в государстве значительно улучшится. Согласно изначальному плану, переходный период должен составить два года.
Аль-Абидин заверил, что «военные не будут вмешиваться в процесс формирования и деятельности гражданского правительства». Под контролем армии останутся лишь МВД и Минобороны.
Суданские военные также пообещали допустить к участию в будущих выборах бывшую правящую партию «Национальный конгресс». Она поддерживает отстраненного президента Омара аль-Башира. Аль-Абидин отметил и готовность восстановить действие конституции, если это потребуется.
Военный совет Судана не планирует передавать аль-Башира другим странам, передает РИА Новости. «Мы будем судить его в Судане», — заявил аль-Абидин.
11 апреля сообщалось, что суданская оппозиция призывает население продолжать акции протеста после свержения аль-Башира. Они заявляли, что примут только гражданское правительство.
Ранее стало известно, что в Судане после переворота отпустили всех политических заключенных.
Армия Судана утром 11 апреля совершила в стране переворот после четырехмесячных протестов населения. Демонстранты в Судане требовали отставки действующего президента, который был у власти 30 лет. Протестующие обращались к военным с просьбой сместить аль-Башира.