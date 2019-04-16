Россия признала власть устроивших переворот в Судане военных

Москва признает новые власти Судана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, передает РИА Новости.

Как отмечается, замглавы МИД утвердительно ответил на вопрос, поддерживает ли российская сторона контакты с новым руководством Судана. «Да, конечно», — сказал Богданов, который также занимает пост спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки.

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14 апреля сообщалось, что министр обороны Судана Авад Мохамед Ахмед ибн Ауф сложил с себя полномочия председателя военного совета, временно сформированного для управления страной, в связи с выходом на пенсию.

В стране продолжаются протесты оппозиции, которая требует передачи власти гражданскому правительству. О том, что это может быть сделано досрочно, сообщал глава политического комитета военного совета страны. Указывалось, что передача власти произойдет раньше запланированного, если ситуация в государстве значительно улучшится. Согласно изначальному плану, переходный период продлится два года.

Армия Судана утром 11 апреля совершила в стране переворот после четырехмесячных протестов населения. Демонстранты в Судане требовали отставки действующего президента, который был у власти 30 лет. Протестующие обращались к военным с просьбой сместить Омара аль-Башира.

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