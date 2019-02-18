Песков прояснил вопрос с выплатами родственникам бойцов ЧВК Вагнера

Кремль не получал обращений от родственников погибших в Сирии добровольцев, называемых в ряде СМИ бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, об оказании им социальной помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС в понедельник, 18 февраля.

Песков отметил, что тема выплат родственникам погибших в Сирии добровольцев не находится в компетенции администрации президента.

Представитель Кремля также напомнил, что существование ЧВК на территории России не предусмотрено законодательством.

Пресс-секретарь главы государства уже заявлял об этом 21 декабря, комментируя слова президента Владимира Путина о деятельности ЧВК Вагнера. Днем ранее в ходе большой пресс-конференции российский лидер сделал акцент на частной охранной деятельности.

У Генпрокуратуры также нет претензий к упомянутой компании, поскольку в ведомство не поступало данных о каких-либо противоправных действиях со стороны ЧВК.

Владельцем ЧВК Вагнера считают бизнесмена Евгения Пригожина, официально эта информация не подтверждена. По данным СМИ, бизнесмен предлагает услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки.

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