Песков прокомментировал снимок Путина с Вагнером

Президент России Владимир Путин не проводил отдельной встречи в Кремле с руководством частной военной компании Вагнера. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал телеканалу «Дождь» появившийся в сети снимок, на котором Путин запечатлен с представителями ЧВК.

«В кулуарах приема [в честь Дня Героев Отечества 9 декабря] президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было», — сказал Песков.

По информации «Дождя», первым фотографию президента вместе с командиром ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным (позывной Вагнер) и его заместителем Андреем Трошевым опубликовал в группе War News Today в соцсети «Вконтакте» пользователь по имени Виктор Гузенко. Сам он сообщил телеканалу, что обнаружил фотографию в сообществе «Солдат Удачи».

15 декабря Песков подтвердил, что Уткин присутствовал на приеме по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. «Он кавалер орденов Мужества, он был действительно от Новгородской области», — пояснил пресс-секретарь президента, отметив, что на мероприятие «приглашались герои России и кавалеры орденов Мужества».

Представители СМИ заметили Уткина на видео с мероприятия. Он возглавляет одноименную ЧВК, которая, по некоторым данным, принимала участие в боях в Донбассе и Сирии. До 2013 года Уткин был командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ Минобороны.

Прием в Кремле состоялся 9 декабря. На него были приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

