В США задумались о наемниках для свержения Мадуро

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс хочет отправить наемников в Венесуэлу для свержения президента этой страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Принс стремится помочь лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Американец, который близок к президенту США Дональду Трампу, предлагал ему план по «развертыванию частной армии» для свержения Мадуро. В этот план входит использование до пяти тысяч наемников.

По словам источников, Принс призывает начать с разведывательных операций, а затем направить от четырех до пяти тысяч наемников из Колумбии и других латиноамериканских стран для ведения боевых и стабилизационных операций. Главным аргументом предпринимателя является необходимость «поворотного события», которое позволит выйти из тупика венесуэльского двоевластия.

Агентство отмечает, что основатель Blackwater ищет инвестиции и политическую поддержку для реализации этой операции. Представители Белого дома отказывались от комментариев по этой теме. Источник, близкий к администрации, считает, что руководство США отвергнет это предложение.

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23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. США сразу и открыто поддержали его. Москва осталась на стороне избранного главы государства Николаса Мадуро, обвинив Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела другого государства.

Частная охранная компания Blackwater была основана в 1997 году. Она получила известность благодаря участию во второй войне в Ираке, где занималась подготовкой местных полицейских и военных. Также компания появлялась в новостях в связи с убийствами мирных жителей, контрабандой оружия и другими инцидентами. Впоследствии для изменения имиджа Blackwater была переименована сначала в Xe Services, затем — в Academi. Сейчас Эрик Принс занимается в большей мере делами своей гонконгской фирмы Frontier Resource Group.

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