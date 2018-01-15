Лавров вступился за российских наемников

Для защиты прав россиян, работающих на частные военные компании (ЧВК) в других странах, необходимо создать законодательную базу, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что такая практика распространена во многих государствах, в частности в США, где существует ЧВК Academi, более известная под своим старым названием Blackwater, сотрудники которой воевали в Ираке. «Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди (граждане России — прим. «Ленты.ру») были тоже в правовом поле и защищены», — сказал Лавров.

Материалы по теме Победы нет Ради мира сирийцы уничтожают собственные города

По данным Reuters, в Сирии, где официально присутствует российский военный контингент, с января по сентябрь 2017-го погиб как минимум 131 гражданин России. Все они, как сообщало агентство, бойцы частных военных компаний. Минобороны России никак не комментировало эту информацию, а в Кремле заявили, что не располагают сведениями о таких гражданах.

Кроме того, в сети регулярно появляются упоминания о российских наемниках в Сирии. Так, в ноябре была опубликована фотография импровизированного монумента из камней, воздвигнутого в память о погибших и пропавших в республике бойцах ЧВК Вагнера. Эта компания наиболее часто упоминается в прессе: считается, что ею руководит подполковник запаса Дмитрий Уткин, служивший в частях спецназа российской военной разведки.

В России наемничество является уголовно наказуемым деянием. Под ним подразумевается как участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, так и его вербовка, обучение, финансирование и иное материальное обеспечение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!