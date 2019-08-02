США пригрозили отправить террористов в Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит тысячи боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Европу, если европейские страны не заберут их добровольно. Об этом он сообщил в беседе с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

Глава государства пояснил, что Вашингтон контролирует более 2,5 тысячи задержанных террористов в Ираке и Сирии с гражданством европейских стран. «Если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем выпустить их», — пояснил он. По словам Трампа, боевики направлялись во Францию, Германию и другие государства Европы.

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В июле гражданам Австралии, вступившим в ряды ИГ, запретили возвращаться в страну как минимум в течение двух лет. Мера копирует аналогичную, принятую в Великобритании. Возможное возвращение террористов связывают с опасностью терактов и распространения радикальных взглядов.

В марте Швеция отказалась принять из Сирии от 30 до 40 детей шведских подданных, а во Франции на государство подали в суд за то, что оно не может вернуть на родину детей джихадисток, уехавших к террористам в Сирию и там умерших. До этого Франция решила принять около 130 мужчин и женщин, подозреваемых в причастности к действиям ИГ. По прибытии они предстанут перед судом и могут попасть в тюрьму, если будут признаны виновными.

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