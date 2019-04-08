Трамп рассказал о планах признать иранских военных террористами

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация планирует признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) террористической организацией. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе, написанном от лица американского президента, говорится, что на этот беспрецедентный шаг США идут из-за того, что Иран спонсирует международный терроризм, а его вооруженные силы принимают непосредственное участие в глобальной террористической кампании.

Там же президент подчеркивает, что любой, кто сотрудничает с КСИР, поддерживает терроризм. В Тегеране, считает американский лидер, должны понять, что преступные действия не обойдутся без последствий. «Мы продолжим увеличивать давление на Иран за его поддержку террористической деятельности до тех пор, пока он не прекратит свое незаконное и пагубное поведение», — сказано в заявлении Трампа.

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КСИР — элитное подразделение иранской армии, предназначенное для защиты независимости государства, борьбы с оппозицией и обеспечения исламского общественного порядка. Ранее о том, что Соединенные Штаты собираются признать его террористической организацией, сообщили американские СМИ.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая 2018 года Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Помимо запрета на экспорт нефти, санкции распространяются на промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

Договор об условиях ядерной программы Ирана был заключен в 2015 году между страной и шестью государствами-посредниками (Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией). Соглашение накладывало ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН, США и ЕС.

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