В Иране официально приравняли военных США к террористам

Высший совет по безопасности Ирана признал центральное командование армии США террористической организацией и приравнял к террористам всех американских военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Tasnim News.

Как заявили иранские официальные лица, это действие стало ответом на то, что Соединенные Штаты собираются признать террористической организацией Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана).

Издание сообщает, что власти Ирана считают обвинения американцев ложными и опасными для сохранения мира в регионе — при этом США якобы сами поддерживают экстремистские и террористические группировки на Ближнем Востоке, а КСИР ведет с ними «самоотверженную революционную борьбу».

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Также в своем обвинении Иран упомянул сбитый по ошибке американскими военными в 1988 году пассажирский самолет, поддержку Соединенными Штатами военной операции арабских стран в Йемене и в целом «агрессивную политику» американцев в регионе. Власти исламской страны подчеркнули, что США понесут всю ответственность за свои «приключения».

Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая 2018 года Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Помимо запрета на экспорт нефти, санкции распространяются на промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

Договор об условиях ядерной программы Ирана был заключен в 2015 году между страной и шестью государствами-посредниками (Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией). Соглашение накладывало ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН, США и ЕС.

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