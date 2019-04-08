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США задумали объявить Корпус стражей исламской революции террористами

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Власти США намерены объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) иностранной террористической организацией. Об этом сообщает CBS со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседника издания, Соединенные Штаты могут принять такое решение уже в понедельник, 8 апреля. Это станет первым случаем, когда часть вооруженных сил иностранного государства официально признают террористической группировкой.

Подобный шаг позволит властям США усилить давление на Иран. Так, представители КСИР не смогут въезжать на территорию Соединенных Штатов, а американским компаниям будет запрещено финансировать любые организации, связанные с гвардией. Активы КСИР, которые находятся в распоряжении банков США, также будут заморожены.

Представители Пентагона и американской разведки считают, что такие действия могут вызвать ответные меры со стороны властей Ирана. В ведомстве опасаются, что из-за этого пострадают военные США, которые находятся за рубежом, в частности в Ираке и Сирии.

Корпус стражей исламской революции — элитное подразделение армии Ирана. Корпус предназначен для защиты независимости государства, обеспечения господства ислама в обществе и борьбы с оппозиционными течениями. В составе КСИР числятся наземные войска, а также авиация и флот, оснащенные большим количеством вооружения. Члены корпуса обладают широкими религиозными, политическими и военными полномочиями.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Помимо запрета на экспорт нефти, санкции распространяются на промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

Договор об условиях ядерной программы Ирана был заключен в 2015 году между страной и шестью государствами-посредниками (Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией). Соглашение накладывало ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН, США и ЕС.

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