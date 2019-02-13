США обвинили свою бывшую шпионку в работе на Иран

Бывшую сотрудницу американской разведки обвинили в передаче секретных данных Ирану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обвинительное заключение, с которого в среду, 13 февраля, был снят гриф секретности.

Прокуратура США предъявила обвинения 40-летней Монике Уитт в том, что та передавала Тегерану секретную информацию и сбежала в Иран.

Женщина проходила службу с 1997 по 2008 годы. По данным ФБР, летом 2013 года она оказалась в Афганистане или Таджикистане. Там она работала преподавателем английского языка.

Как передает РИА Новости, Уитт обвиняют в семи преступлениях, связанных с передачей секретной информации иностранным властям, участием в заговоре, а также взломе компьютеров. Данные она передавала с 2012 по 2015 годы. Какое наказание может ей грозить — пока не уточняется.

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