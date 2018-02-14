Иран раскрыл сеть вражеских ящериц-шпионов

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал Хассан Фирузабади заявил, что иностранцы используют ящериц для шпионажа за иранскими ядерными объектами. Об этом он сказал в интервью иранскому агентству ILNA, передает IFPnews.

Фирузабади утверждает, что в Иран некоторое время назад приехала группа людей якобы для сбора денег для Палестины. Они стали передвигаться по стране необычными маршрутами, вызвав тем самым подозрение у правоохранительных органов Ирана. По словам генерала, вместо того, чтобы отправиться в Исфахан и Тегеран, они начали «скитаться по пустыне».

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Активистам, вернувшимся в Тегеран, позволили покинуть страну, однако у них конфисковали вещи, среди которых были обнаружены ящерицы, хамелеоны и аллигаторы.

Генерал добавил, что «кожа рептилий способна улавливать ядерное излучение», поэтому иранские власти пришли к выводу, что владельцы ящериц были шпионами, пытавшимися разузнать расположение урановых шахт и ядерных объектов Ирана.

Летом 2015 года были достигнуты соглашения между Ираном и «шестеркой» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в отношении ядерной программы Тегерана. Согласно договоренностям, Исламская Республика обязуется на протяжении пяти лет не обогащать уран до уровня, превышающего 3,67 процента, и преобразовать завод «Фордо» в технологический центр. В обмен на это с Тегерана пообещали постепенно снять все санкции.

Западные страны неоднократно обвиняли Иран в том, что под видом развития мирного атома он разрабатывал собственную ядерную программу. Тегеран все обвинения отрицает.

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