Иранские женщины настрадались и впервые сами построили дорогу

Иранские женщины самостоятельно построили пятикилометровую дорогу к одному из населенных пунктов в области Чехармехаль и Бахтиария на западе страны. Об этом сообщает Iran-Daily.

В стране до сих пор множество отдаленных населенных пунктов, сообщение с которыми прерывается с началом зимы. Из-за этого до больных жителей и беременных не могут добраться и врачи.

Впервые идея проложить дорогу в Гол-и-Сорх (Gol-e-Sorkh) родилась у женщин, которые отправились туда как спасатели. «Мы увидели, насколько плохое сообщение [с деревней], поэтому решили взяться за эту работу. Однако мужчины не согласились и сказали, что женщины не могут сделать такое. Мы настояли», — рассказала одна из них, ставшая на время водителем грейдера.

«Мы начали работать в прошлом году. Мужчины из деревни были на заработках, а проблемы усилились. Поэтому мы решили приехать и помочь», — отметила Мина Мокаддам, много лет прожившая в США. По ее словам, гендерные различия не имеют значения.

В итоге группа иранок построила дорогу самостоятельно. В течение месяца они работали с утра до вечера на тяжелой технике — кранах, грейдерах, грузовиках и тракторах, — чтобы связать деревню с внешним миром.

В областном транспортном департаменте отметили, что это первый в стране случай, когда женщины строили дорогу. Их решение сделать это назвали выдающимся.

В марте верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что идеи равноправия полов и феминизма — сионистский заговор. В целом в стране действуют строгие нормы касательно поведения женщин.

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